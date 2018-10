Trama del film Angel face

Elli (Ayline Aksoy-Etaix), 8 anni, e sua madre Marlène (Marion Cotillard) vivono in un piccola città nei pressi della Costa Azzurra, dove si comportano in modo strano per alleviare la noia e nascondersi dai servizi sociali. Quando Marlène cede all'ennesima notte di eccessi, sceglie di abbandonare Elli per un uomo che ha da poco incontrato. La piccola bambina deve confrontarsi con i demoni della madre per riaverla con se.

