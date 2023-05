Trama del film Alice, darling

Il film racconta la storia di una giovane donna di nome Alice (Anna Kendrick) che da diverso tempo è intrappolata in una relazione psicologicamente violenta con il suo fidanzato Simon (Charlie Carrick). Quando le sue amiche storiche Tess e Sophie (Kaniehtiio Horn e Wunmi Mosaku) le chiedono di trascorrere una settimana di vacanza insieme al lago, la giovane decide di partire con loro, diendo però una bugia sulla sua assenza a Simon. Durante questo periodo di vacanza, la ragazza riflette sulla sua relazione tossica, grazie all'aiuto delle sue amiche, che la mettono di fronte ai fatti concreti. Alice riesce a ritrovare se stessa e acquisire la prospettiva di cui aveva tanto bisogno, tant'è che lentamente inizia a capire quanto le è accaduto e distaccarsi da quella dipendenza che la lega a Simon. Alice, però, non immagina che per lei i problemi sono solo iniziati, perché dovrà fare i conti con la vendetta del suo ex fidanzato. Simon, infatti, sconvolgerà del tutto il suo ritrovato equilibrio, mettendo a dura prova non solo la sua forza d'animo, ma anche i legami con i suoi amici più cari.

