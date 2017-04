Trama del film Aldabra: c'era una volta un'isola

L'isola che non c'Ŕ esiste realmente e si trova nel cuore dell'Oceano Indiano. Si chiama Aldabra, ed Ŕ l'ultimo paradiso incontaminato al mondo. Per sei volte affondato e riemerso dalle acque e destinato ad inabissarsi ancora, Ŕ uno dei pi¨ grandi atolli del nostro pianeta, abitato soltanto da rare specie animali e sul quale l'uomo non pu˛ mettere piede. Il film mostra un favoloso spaccato della vita, delle origini e della lotta per la sopravvivenza delle creature che abitano questo paradiso. Dai 150.000 esemplari di tartaruga gigante agli squali, dagli uccelli incapaci di volare alle rarissime specie di granchi e alle altre curiose e straordinarie specie che abitano l'isola.

