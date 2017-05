Trama del film Alcolista

Un uomo solo, senz'altra compagnia che le bottiglie di alcolici sparse per casa, passa le giornate a progettare l'omicidio del suo vicino di casa. L'incontro con Claire, un?assistente sociale, lo aiuterÓ a chiarire le ragioni di questo piano e a cacciare via i demoni che assillano la sua vita. O forse no?

Sei un blogger? Copia la scheda del film