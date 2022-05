Trama del film Alcarras - l'ultimo raccolto

AlcarrÓs, un piccolo villaggio della Catalogna. Da quando ne ha memoria, la famiglia SolÚ vive del frutto di una terra che non Ŕ la sua ma a cui dedica tutti i propri sforzi. Il raccolto di quest'anno, per˛, potrebbe essere l'ultimo: il proprietario del terreno ha nuovi piani per il frutteto, i peschi devono far posto ai pannelli fotovoltaici. L'imminente abbattimento degli alberi di cui si sono presi cura per tutta la vita provoca una profonda spaccatura all'interno della grande famiglia, che per la prima volta si trova ad affrontare un futuro incerto, rischiando di perdere qualcosa di persino pi¨ prezioso della propria casa.

