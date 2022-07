Trama del film Ada

Il film Ŕ ambientato nella cittadina mineraria e remota di Mizur, nell'Ossezia del Nord, dove un uomo di nome Zaur (Alik Karaev) si Ŕ trasferito insieme alla sua famiglia, ovvero i figli Ada (Milana Aguzarova), Akim (Soslan Khugaev) e Dakko (Khetag Bibilov). Zaur Ŕ un padre severo e rigoroso, che eccede in cure e iperprotezione, cosa che porta i suoi figli a sentirsi soffocati. Il maggiore, Akim, Ŕ andato via per lavorare nella cittÓ pi¨ vicina, Rostov, mentre il minore, Dakko, non ha ancora realizzato pienamente cosa vuole dalla vita. Tra loro c'Ŕ Ada, che stanca dell'affetto opprimente paterno e della vita in un paesino sperduto tra le montagne, progetta una fuga. Il ritorno del primogenito, riporterÓ alla luce i traumi inespressi che hanno coinvolto la famiglia.

