Trama del film 99 lune

Frank e Bigna sono due trentenni dalle vite molto diverse, ma devono fare i conti con un’attrazione tanto inaspettata quanto travolgente, che li spingerà a prendersi, lasciarsi e ritrovarsi più volte nel corso degli anni. Salutato a Cannes come film scandalo, 99 LUNE è stato una delle vere sorprese del festival, e non solo per i suoi aspetti più trasgressivi: dietro l'apparenza di un racconto erotico a tratti estremo, si nasconde infatti un'intensa storia d'amore tra due anime solitarie, alla continua ricerca della libertà ma anche di un posto nel mondo.

