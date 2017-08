Trama del film 7 giorni

Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) si incontrano su un'isola siciliana alla prese con i preparativi del matrimonio del fratello di lui Richard (Marc BarbŔ), con la migliore amica di lei,Francesca (Linda Olsansky). Una forte attrazione travolge i due: Ivan, ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara, impegnata con Stefano (Gianfelice Imparato), decidono di vivere la storia fino all'arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno per˛ preso in considerazione l'amore...

