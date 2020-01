Trama del film 18 regali

Quella di Elisa Girotto Ŕ una storia d'amore. Potente, indelebile. Di un amore che ha la forza di non arrendersi quando tutto intorno crolla. Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha per˛ trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore etÓ. 18 regali per cercare di accompagnare, anno dopo anno, la crescita della sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con lĺindicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei.

