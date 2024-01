Trama del film No activity - niente da segnalare

Siamo in zona portuale e due criminali sono in attesa di un carico importante. Lo stesso vale per due poliziotti in appostamento in macchina pronti a fare una retata antidroga. Alla centrale, due operatrici telefoniche sono pronte a mandare i rinforzi. Il carico però tarda ad arrivare e questo costringe tutti ad un'estenuante attesa.

