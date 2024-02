Trama del film Mr. & mrs. smith - stagione 1

Assunti da un’agenzia misteriosa, che comunica esclusivamente via computer e mai con persone, Jane e John Smith si ritrovano a vivere insieme. Sono legalmente sposati, ma in realtà non si conoscono prima di raggiungere la loro casa coniugale: il matrimonio è una copertura per le missioni che vengono chiamati a compiere, sempre rigorosamente via computer, per il loro ignoto datore di lavoro. Hanno accettato di lasciarsi alle spalle ogni contatto, esperienza e conoscenza passata: devono ricominciare daccapo, con un nuovo nome e una nuova vita.

