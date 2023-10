Trama del film Yuku e il fiore dell'himalaya

In cima alle montagne più alte della terra vive una pianta che si nutre della luce più pura: si chiama... fiore dell'Himalaya. La topolina Yuku lascia la sua famiglia per cercare questo fiore magico e regalarlo alla nonna, che ha annunciato che presto dovrà seguire la piccola talpa cieca nelle profondità della terra. Ma per trovarlo c'è un lungo viaggio da fare, pieno di ostacoli. Bisogna attraversare il terribile regno dei ratti del castello, il prato dei corvi crudeli, una foresta incantata dove si rischia di perdersi. E, soprattutto, il ponte della paura, sorvegliato dal lupo! Ma sulla sua strada, grazie alla musica e alle canzoni, Yuku si farà molti amici: sono loro il bene più prezioso per riuscire nell'avventura della vita.

