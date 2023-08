Trama del film Wolfkin

Bruxelles, Elaine cresce da sola il figlio Martin, che non ha mai conosciuto suo padre. Questĺultimo inizia a manifestare un comportamento strano e incontrollabile. Quando il ragazzo morde a sangue uno dei suoi compagni, Elaine decide di portarlo a incontrare in Lussemburgo i nonni paterni, in cerca di aiuto e risposte. Con loro Martin sta subito meglio. Ma quando Elaine capirÓ la vera natura della famiglia, e che Martin potrebbe diventare come loro, dovrÓ scegliere se accettarla o lottare per il futuro di suo figlio.

Sei un blogger? Copia la scheda del film