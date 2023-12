Trama del film Wish

Nella mitica isola di Rosas, meglio conosciuta in tutto il mondo come il "regno dei desideri", situata al largo della penisola iberica, Asha, una giovane di 17 anni, deve liberare la cittÓ da una tremenda oscuritÓ che nessun altro sente e, per ribellarsi al Re Magnifico, un malefico stregone che vuole controllare la vita e i desideri dei suoi sudditi esprime un desiderio alle stelle in un momento di bisogno. Una vera stella dal cielo di nome Star risponde al desiderio di Asha.

