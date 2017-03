Trama del film Vieni a vivere a napoli!

"Vieni a vivere a Napoli!" Ŕ un film in tre episodi firmati dai tre registi napoletani tra i pi¨ interessanti del momento: Francesco Prisco, Guido Lombardi, Edoardo De Angelis. Il produttore Alessandro Cannavale ha chiesto loro di raccontare la cittÓ. Napoli Ŕ una cittÓ che contiene molti mondi e li accoglie tutti come una madre amorevole. Non lasciatevi ingannare dall'invito contenuto nel titolo per˛, potrebbe contenere una beffa: per vivere qui ci vuole lo stomaco giusto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film