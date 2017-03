Trama del film Victoria

A Berlino, prima che sorga il sole, Victoria, una giovane donna di Madrid, si imbatte in quattro ragazzi, Sonne, Boxer, Blinker e Fuss, per cui la notte Ŕ appena iniziata. Per pagare un debito, i quattro sono costretti a passare per qualcosa di poco lecito, che finisce con il coinvolgere del tutto Victoria trasformandola in colei che conduce i giochi. Quella che per la giovane spagnola inizia come un'avventura emozionante si trasformerÓ ben presto in un incubo, che la metterÓ a dura prova.

