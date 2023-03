Trama del film Vera

Vera, abituata a una vita all'ombra del suo celebre padre, Ŕ stanca delle sue relazioni superficiali e per questo decide di rimettersi in contatto con alcune persone che conosce nell'alta societÓ romana. Quando causa un incidente stradale in cui un bambino rimane ferito, un po' per volta entra in contatto sia col piccolo che con suo padre, ma anche in questo contesto si sente fuori luogo e, soprattutto, continua ad avere la sensazione di essere uno strumento al servizio degli altri.

