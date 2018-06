Trama del film Unsane

Sawyer Valentini Ŕ una giovane donna, vittima di stalking, che lascia Boston per la Pennsylvania in cerca di una nuova vita. Ma il nuovo lavoro non Ŕ l'affascinante opportunitÓ che si aspettava, nella nuova cittÓ non si sente mai al sicuro, il passato la perseguita. Cosý decide di consultare una specialista, ma si ritroverÓ involontariamente sottoposta a un trattamento presso l'Highland Creek Behavioral Center. Nella clinica psichiatrica si ritrova faccia a faccia con la sua pi¨ grande paura: ma Ŕ reale o solo frutto della sua mente? Nessuno sembra credere alle sue parole e di fronte ad autoritÓ incapaci o riluttanti ad aiutarla, Sawyer Ŕ costretta ad affrontare da sola i fantasmi del passato.

