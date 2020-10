Trama del film #unfit - la psicologia di donald trump

Il documentario che analizza la figura del Presidente degli Stati Uniti e soprattutto della sua psiche. Insieme a psicologi, giornalisti, avvocati ed ex collaboratori di Trump, il regista cerca di rispondere alla domanda "Donald Trump Ŕ idoneo alla presidenza?". Dopo averlo osservato per anni in carica ed esaminato tutti i procedimenti e le fasi del suo mandato, questo entourage ha indagato la psiche del 45esimo Presidente degli USA, delineandone un ritratto scioccante, quello di un uomo che sembra rappresentare una vera e propria minaccia per il mondo intero. Questi professionisti si sono sentiti in dovere eticamente di mettere in guardia il pubblico e gli elettori da un pericolo che potrebbe trasformare gli Stati Uniti in uno Stato autoritario alla mercÚ di Donald Trump.

