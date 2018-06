Trama del film Una vita spericolata

Con i suoi toni di grotteschi, Una vita spericolata, la commedia on the road diretta da Marco Ponti, racconta di Roberto (Lorenzo Richelmy), un meccanico che vive in un paesino ormai abbandonato quasi da tutti e che trasforma, in maniera rocambolesca e del tutto casuale, una richiesta di prestito negata dalla banca in una rapina con tanto di ostaggio. Insieme infatti al suo migliore amico BB (Eugenio Franceschini) e a Soledad (Matilda De Angelis), una teenager superstar, inizierā una folle fuga, seguita con trepidazione anche dall'opinione pubblica che sin da subito si schiera, nemmeno troppo velatamente, dalla parte di questi piccoli Lebowski al tempo dei social media.

