Trama del film Una relazione

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni - non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che Ŕ stata lĺunica vera assunzione di responsabilitÓ nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece i Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtÓ̀: le storie finiscono perchÚ́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, ne pu˛ essere indolore.

