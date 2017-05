Trama del film Una gita a roma

Francesco, 9 anni, con una grande passione per l'arte, e la sua sorellina Maria di 5 anni, da una cittadina di provincia arrivano a Roma in gita con la mamma. Quando per un problema sono costretti a tornare a casa prima del tempo, il bambino decide di scappare alla madre e la sorellina lo segue. Ha inizio cosý la loro avventura, lungo un tragitto che li porterÓ a scoprire una grande metropoli e un ricco universo di personaggi, luoghi sconosciuti e situazioni inattese. La loro meta, a lungo sognata, Ŕ uno dei luoghi artistici pi¨ stupefacenti del mondo, ma sul loro percorso troveranno un bel po' di imprevisti.

