Trama del film Una di noi

In missione per ritrovare l'amica Haley, la giornalista investigativa Melanie Roberts rintraccia la comune Ascension Family e decide di entrarvi a far parte sotto copertura per scoprire cosa accade al suo interno. Ha così modo di conoscere Brent, il magnetico leader del gruppo, e di rimanerne affascinata. Di Haly però non c'è traccia e le donne della comunità tacciono sulla sua scomparsa. Quando inizia ad avere strani incubi e a perdere la cognizione di dove si trova, Melanie dubita di avere fatto la scelta giusta e potrà salvarsi solo scoprendo quali oscuri segreti nasconde la comunità.

