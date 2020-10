Trama del film Una classe per i ribelli

Sofia e Paul si trasferiscono in una piccola casa di periferia. Lei, brillante avvocato di origine magrebina, Ŕ cresciuta in una vicina cittÓ. Lui, batterista punk-rock e anarchico nell'animo, non ha particolari ambizioni. Come tutti i genitori, vogliono il meglio per il figlio Corentin, allievo di una scuola elementare locale. Quando tutti i compagni del piccolo abbandonano la scuola pubblica per una privata cattolica, Corentin si sente solo e vorrebbe cambiare istituto. CostringerÓ cosý i genitori a una vera e propria "lotta di classe"...

