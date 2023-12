Trama del film Tutti a parte mio marito - it's raining men

Il film racconta la storia di Iris (Laura Calamy), sposata con un uomo fantastico, da cui ha avuto due splendide figlie. La donna lavora in uno studio dentistico frequentatissimo da pazienti e vive in un meraviglioso appartamento in una quartiere che ama. La sua vita sembra perfetta, ha addirittura un affiatato gruppo di amici che la capiscono e la sostengono. Iris sta per compiere 50 anni e sembra che fin qui la sua esistenza sia stata tutta rose e fiori, finché un uomo sconosciuto non le pianta un seme nella mente, che diventa un suo pensiero fisso: farsi un amante. Senza neanche accorgersene, Iris apre il vaso di Pandora e i candidati per la posizione vacante di "amante" sembrano venir fuori uno dietro l'altro, come se piovessero dal cielo.

