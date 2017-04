Trama del film Tutti a casa - inside movimento 5 stelle

Bannato dalla tv di stato e per evitare l'impero mediatico di Berlusconi, il comico e attivista politico Beppe Grillo sceglie le strade e internet per combattere l'arroganza politica e la corruzione. Il suo movimento popolare di protesta, Movimento 5 stelle, ambisce a mandare a casa tutti i politici e ridare il potere al popolo e, nel 2013, raggiunge il 25% alle elezioni affermandosi come primo singolo partito italiano e introducendo 163 persone comuni in parlamento. La regista danese Lisa Birk Pedersen ha avuto accesso esclusivo a riunioni e incontri di Grillo e del Movimento e offre allo spettatore uno sguardo unico e inedito dietro le quinte del fenomeno che ha rivoluzionato rivoluzionato l'assetto politico italiano.

Sei un blogger? Copia la scheda del film