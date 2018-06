Trama del film Tuo, simon

Il giovane ragazzo sta vivendo i duri anni del liceo e, soprattutto, non ha ancora rivelato ai suoi familiari e amici di essere gay, sopportando ogni giorno il peso di un segreto che deve custodire finchÚ non riuscirÓ a dichiararlo. Decide di esporsi solo nel mondo virtuale, iniziando a flirtare online con un compagno di classe di cui non conosce l'identitÓ e che si nasconde sotto lo pseudonimo di "Blue". Qualche scambio di mail si trasforma cosý in un vero e proprio innamoramento, dolce e passionale. Un imprevisto, per˛, potrebbe sconvolgere l'esistenza di Simon: un'email destinata alla sua cotta finisce accidentalmente nelle mani sbagliate e il suo segreto rischia di diventare di pubblico dominio...

