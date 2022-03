Trama del film Troppo cattivi

I Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mr. Wolf, Mr. Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mr. Shark, il "muscoloso" Mr. Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Ms. Tarantula alias "Web", sono amici come nessun altro. Dopo anni di innumerevoli rapine, la banda viene catturata. Mr. Wolf decide allora di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada, però, Mr. Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, Mr Wolf riuscirà a convincere gli altri membri della banda a diventare realmente buoni?

