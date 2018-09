Trama del film Touch me not

Sul confine sottile tra realtÓ e finzione, TOUCH ME NOT segue i percorsi emotivi di Laura (Laura Benson), Tˇmas (Tˇmas Lemarquis) e Christian (Christian Bayerlein), offrendo un punto di vista profondamente empatico sulle loro vite. In cerca di un contatto fisico che in realtÓ temono profondamente, i tre lavorano insieme per superare vecchi schemi, meccanismi di difesa e taboo e per ritrovarsi finalmente liberi. TOUCH ME NOT racconta come possiamo trovare l'intimitÓ nei modi pi¨ imprevedibili, e come sia possibile amarci l'un l'altro senza perdere le nostre identitÓ.

Sei un blogger? Copia la scheda del film