Trama del film Torino nera (2019)

Torino Nera, il film diretto da Massimo Russo, segue la storia Carlo, barbone detto lo Zozzo, che assiste per caso allĺomicidio di una giovane prostituta durante una messa nera. Scoperto dagli assassini riesce a fuggire in maniera fortuita e la mattina seguente si reca in commissariato a denunciare. Megretti, il giovane e intollerante vicecommissario che lo ha ricevuto, comincia a deridere il senzatetto anche a causa dei suoi precedenti per mitomania: minacciandolo di denuncia lo sbatte in malo modo fuori dall'ufficio, ben deciso a non muovere un dito su una storia senza credibilitÓ.

