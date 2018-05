Trama del film Tonno spiaggiato

Francesco è un comico che mette il parmigiano ovunque e non fa ridere nessuno. L'unica che, alle sue battute pietose recitate in palcoscenico, scoppia in una risata è Francesca, e fra i due nasce un amore delicato e paradossale che dura per ben 15 settimane. Poi però Francesco ha la pessima idea di esibirsi in uno sketch che ha come oggetto di ridicolo proprio la sua ragazza, "colpevole" di avere qualche chilo in più: per la prima volta ridono tutti - tutti meno Francesca. La grande storia d'amore finisce, e Francesco non se ne fa una ragione: il suo destino di tonno spiaggiato rischia di rimanere tale per sempre. Per riconquistare la sua ormai ex ragazza questo quasi trentenne che va ancora in giro su una bicicletta con le rotelle dovrà inventarsi di tutto, fino al piano più assurdo: uccidere la zia di Francesca per poterne riabbracciare la nipote al funerale.

