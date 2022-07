Trama del film Toilet

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l'appuntamento di lavoro pi¨ importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell'ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l'occasione che aspettava da tempo. Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta Ŕ bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c'Ŕ anima viva. Flavio Bretagna Ŕ solo, Ŕ rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori, la sua vita va avanti senza di lui: l'opportunitÓ di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia con la quale cerca di recuperare il rapporto... Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. RiuscirÓ Flavio a non perdere tutto?

