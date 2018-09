Trama del film Ti imas noc

Dopo aver abbandonato la nave su cui lavora, Sanja si trova alla deriva, senza un posto in cui andare e pu˛ solo tornare a casa. Il cantiere navale ha dichiarato bancarotta, lasciando molti operai senza lavoro. Le barche coperte dai teloni punteggiano il paesaggio, messe da parte in attesa di giorni migliori. Arriva una tempesta e una vita Ŕ persa. Nel bosco Luka aspetta la notte. La notte in cui tutto potrebbe cambiare.

Sei un blogger? Copia la scheda del film