Trama del film This beautiful fantastic

Nella cornice fiabesca di un giardino "segreto" nel cuore di Londra, nasce l'amicizia tra l'eccentrica Bella e il solitario Alfie. Bella Brown (Jessica Brown Findlay) Ŕ una ragazza stravagante: cresciuta tra i libri, da adulta Ŕ ancora persa in un mondo di fiabe, che adesso sogna di raccogliere in un libro illustrato. L'ordine maniacale, frutto di un un disordine ossessivo-compulsivo, con il quale organizza l'appartamento dove vive, si riflette dappertutto in casa tranne che nel giardino sul retro, lasciato incolto e circondato da un viluppo di foglie secche e rampicanti appassiti. La cosa infastidisce il burbero e anziano inquilino della porta accanto, Alfie Stephenson (Tom Wilkinson), vedovo disincantato e orticoltore esperto, che tuttavia si offre di aiutarla quando, proprio a causa del giardino trascurato, Bella rischia lo sfratto. Nei momenti che non trascorre con il vicino di casa a piantare, potare e sradicare erbacce, Bella lavora nel suo habitat naturale, il luogo dove i libri e le storie vengono imbrigliate in tomi e catalogate secondo rigidi schemi, la biblioteca. Fortuna vuole che sia anche il luogo dove poter incontrare spesso un certo inventore occhialuto.

