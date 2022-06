Trama del film The princess

Il documentario racconta la principessa Diana, ripercorrendo la sua storia esclusivamente tramite immagini di archivio, fino a quel tragico 31 agosto del 1997. Non Ŕ solo la storia di Lady D, ma un faro che cerca di far luce su come le persone si pongano verso la monarchia, precisamente nei confronti di quella inglese.

