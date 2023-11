Trama del film The new toy

Sami vive felicemente in un quartiere della periferia parigina, con la moglie Alice e circondato da vicini e amici. Tira a campare inventandosi i lavori pi¨ ingegnosi, ma quando trova lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino tutto cambierÓ, perchÚ il figlio del proprietario, l'uomo pi¨ ricco di Francia, lo sceglierÓ come suo nuovo regalo di compleanno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film