Trama del film The most beautiful day - il giorno piu' bello

Al centro della storia, due giovani malati molto anti-convenzionali: l'ambizioso e bizzarro pianista Andi e lo spensierato avventuriero Benno. Non appena scappati dalla clinica, e dopo aver racimolato con destrezza il denaro necessario, Benno e Andi si mettono in viaggio in prima classe verso l'Africa alla ricerca dell'ultimo e pi¨ bel giorno delle loro vite. La loro avventura li porterÓ a vivere situazioni tragi-comiche fra divertenti gag e momenti seri. Il film Ŕ un road-movie che, attraverso il tema del viaggio, veicola una riflessione sul senso della vita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film