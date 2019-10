Trama del film The kill team

Adam Winfeld (Nat Wolf) è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks (Alxander Skarsgård), che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova davanti ad un bivio. Tratto da una storia vera, The Kill Team ricorda le atmosfere di Codice d’onore, in cui al posto di Jack Nicholson troviamo invece uno straordinario e inquietante Alexander Skarsgård.

