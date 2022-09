Trama del film The hanging sun - sole di mezzanotte

John Ŕ in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell'estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un'altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea, una donna in difficoltÓ ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtÓ e immaginazione, John dovrÓ affrontare il tragico passato che lo tormenta.

