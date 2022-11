Trama del film The great buster

The Great Buster celebra la vita e la carriera di uno dei cineasti pi¨ prolifici e influenti di Hollywood, Buster Keaton. Il restauro magistrale delle opere dĺarchivio fa vivere la magia di Keaton sul grande schermo, mentre le interviste ad amici, familiari, collaboratori e a uno stuolo di artisti profondamente influenzati dalla singolaritÓ della sua visione ritraggono approfonditamente una vita e un personaggio la cui complessitÓ, audacia e grazia furono eguagliate dalla grandezza delle opere da lui realizzate. Lĺexcursus compiuto da Bogdanovich allĺinterno degli archivi di Keaton rivela un artista visionario che, per il gusto di una risata, mise in gioco tutto in film amati come The General (1926), Steamboat Bill Jr. (1928), Sherlock Jr. (1924) e molti altri.

