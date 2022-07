Trama del film The forgiven

Il racconta la storia di una ricca coppia anglo americana, David (Ralph Fiennes) e Jo Henninger (Jessica Chastain), che Ŕ stata invitata in Marocco per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, Richard (Matt Smith). Dopo un ricco pranzo, durante il quale David ha bevuto parecchio alcool, i due decidono di mettersi in viaggio raggiungere Tangeri, il luogo del party. Attraversando col buio e a tutta velocitÓ il deserto, l'uomo sbanda con l'auto quando compaiono nella sua visuale due giovani del posto. Nell'incidente uno dei due adolescenti rimane ucciso. Spaventati, David e Jo decidono di mettere il corpo sul sedile posteriore e dirigersi ugualmente alla villa di Richard, nella speranza che quest'ultimo possa aiutarli in qualche modo a risolvere la situazione. Una volta arrivati alla festa, terribilmente in ritardo, David e Jo tentano di nascondere quanto accaduto, ma quando il padre del ragazzo investito arriva in cerca di giustizia, la coppia dovrÓ fare i conti con ci˛ che ha commesso e pagarne le devastanti conseguenze...

Sei un blogger? Copia la scheda del film