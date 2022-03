Trama del film The alpinist

Il documentario racconta la storia di Marc-André Leclerc, giovane canadese coraggioso e con un grande senso dell'avventura, tragicamente scomparso nel 2018. Noto per aver compiuto diverse scalate da solo, senza videocamere che lo riprendessero e soprattutto senza corda, là dove ogni minimo errore può rivelarsi fatale. Grande amante della montagna e poco della tecnologia, tanto da non avere neanche un telefono o un'automobile, Leclerc viene raccontato qui in una nuova avventura tra i ghiacci della Patagonia, completando le prime solitarie invernali della Torre Egger e ridefinendo il concetto stesso di arrampicata, grazie alla sua visione di questo sport.

