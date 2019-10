Trama del film Thanks!

La storia di due trentenni Fil (Antonio Folletto) e Charlie (Massimiliano Setti), che coltivano grossi quantitativi di marijuana nel loro appartamento. Fil e Charlie decidono d'incrociare tra loro le migliori specie di piante esistenti, per ottenere semi rari da esportare in Messico e tentare di cambiare cosý la propria vita. Per sfuggire ai controlli dei poliziotti aeroportuali decidono di utilizzare come corriere per la droga, Wanda (Francesca Turrini), un'insospettabile "cicciona" conosciuta per caso. Tutto si complica quando dopo vent'anni, il padre di Fil, diventato all'insaputa di tutti una transessuale di mezz'etÓ con il nome di Annalisa (Luca Zingaretti), si presenta a casa del figlio.

