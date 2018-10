Trama del film Terror take away

La storia di Terence Parode (Roberto Serpi), un imprenditore senza scrupoli inventore della catena Tinto's Pizza, decide di organizzare un delirante gioco al quale partecipano cinque ragazzi scelti a caso in tutta Italia: il vincitore otterrà un posto di lavoro a tempo indeterminato. Terence si è arricchito speculando su una leggenda metropolitana che riguarda Max (Fabrizio Zanello), il portapizze assassino. Il passato però tornerà per fare i conti con tutti: Max non è solo una leggenda metropolitana, ma un folle serial killer assetato di sangue, pronto a fare una strage all'interno dell'enorme villa del ricco imprenditore...

