Trama del film Teen spirit - a un passo dal sogno

La storia della sedicenne Violet (Elle Fanning), giovane immigrata polacca che vive insieme alla madre in difficoltÓ economiche, sull'isola di Wight - una piccola isola al largo della costa inglese. Violet ha un sogno nel cassetto, diventare una cantante. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, ha la possibilitÓ di perseguire il suo sogno con l'aiuto di un improbabile mentore Vlad (Zlatko Buric). ParteciperÓ al concorso nella speranza che possa essere il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Violet dovrÓ superare diversi ostacoli per riuscire ad arrivare in finale e vincere lo show. Il concorso rappresenterÓ una sfida per se stessa tanto quanto per il suo talento. La ragazza potrÓ realizzare il suo sogno di diventare una star?

