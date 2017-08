Trama del film Sweet country

Sam Ŕ un aborigeno di mezza etÓ che lavora per conto del caritatevole predicatore Fred Smith. Harry March, appena rientrato dal fronte ovest, riceve l'incarico di occuparsi della locale stazione, che necessitÓ di riparazioni. Sam, con la moglie e la figlia, viene mandato a dargli una mano ma ben presto Harry si mostra un uomo dal temperamento instabile. La tensione tra i due uomini ben presto arriva alle stelle e, nel tentativo di proteggere la sua stessa vita durante uno scontro a fuoco, Sam uccide Harry, diventando cosý un criminale ricercato in ogni dove per aver ucciso un uomo bianco.

