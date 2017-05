Trama del film Sulla via lattea

Ogni giorno, in tempo di guerra, un lattaio attraversa la linea del fronte su un asino, schivando i proiettili, per portare i suoi preziosi prodotti ai soldati. Accompagnato dalla buona sorte e amato da una bella donna del villaggio, il lattaio sembra avere davanti a sÚ un futuro di pace ma l'arrivo di una misteriosa italiana sconvolge la sua esistenza. Inizia cosý per i due una storia di passione e amore proibito che porta entrambi a immergersi in una serie di avventure fantastiche e pericolose. I due amanti sono stati uniti dal destino e niente e nessuno sembrano in grado di fermarli.

