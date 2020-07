Trama del film Stay still

Il film racconta la storia di due donne diverse, ma accomunate dallo stesso animo ribelle e selvaggio in continua lotta con la societÓ e il mondo in cui vivono. Julie (Natalia Belitski) ha 25 anni, Ŕ benestante, intelligente e ha un carattere arguto. La giovane Ŕ una paziente di una clinica psichiatrica e ha come stile di vita il "non far nulla", infatti non ha un lavoro, nÚ un percorso di studi e non stringe neanche amicizie. Nella stessa clinica lavora Agnes (Luisa-CÚline Gaffron), un'infermiera anche lei 25enne, madre di un bimbo di tre anni, ma che non sa assolutamente nulla di come deve comportarsi un genitore.

