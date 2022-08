Trama del film Sposa in rosso

Roberta (Sarah Felberbaum) e Leon (Eduardo Noriega), sono due 35-40enni appartenenti a una generazione che spesso oggi non ottiene il giusto dalla vita. Come nella pi¨ tradizionale commedia allĺitaliana, la storia li porterÓ a cimentarsi in vicende eccezionali e disseminate di ostacoli, in cui i due proveranno a prendersi la rivincita che meritano. E anche qualcosa di pi¨, magari il brivido di un grande amore che arriva proprio quando tutto sembra ormai perduto.

