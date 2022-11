Trama del film Spaccaossa

In un magazzino di Palermo, un gruppo di persone frantuma con un trolley pieno di pesi il braccio di un uomo. Questa pratica Ŕ utilizzata da unĺimprovvisata organizzazione criminale che, dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi. Vincenzo le recluta tra i miserabili che abitano le vie della cittÓ, le stesse in cui Luisa, Ŕ solita rifornirsi di crack. Ma i problemi di Vincenzo si acuiscono quando, per una serie di errori, si trova ai margini della banda e trova in Luisa la sua unica possibilitÓ: la convince a farsi spaccare le ossa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film